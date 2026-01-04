Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда заключила пятилетний контракт с Государственным агентством по туризму Азербайджана. В рамках этого соглашения во время ряда международных соревнований на экипировке спортсменов официально размещается бренд "Страна огня". Это коммерческое и регламентированное партнерство, а не предмет для уличных истерик и националистических выходок.

Микаелян сознательно закрыл надпись, превратив спортивную арену в площадку для дешевого политического жеста. Это был не "протест", а откровенный акт нетерпимости и неуважения к правилам соревнований, к организаторам и к самому спорту. Международные турниры существуют для состязания результатов, а не для экспорта комплексов и исторических фобий.

Штраф в данном случае стал не наказанием, а напоминанием: спорт не обязан обслуживать чьи-либо обиды, а международные правила действуют для всех - без исключений и националистических скидок.

Когда на лыжне в итальянском Тоблахе армянский спортсмен Микаел Микаелян наклеил кусок скотча на слово "Азербайджан", написанное на его форме, он вряд ли осознавал, что совершает не просто мелкий демарш. Он поставил диагноз - не себе, не FIS, не организаторам, а всему армянскому обществу, зараженному вирусом реваншизма и пещерного национализма. Да, именно пещерного - потому что в XXI веке человек, который боится одного лишь слова "Азербайджан", живет не в современности, а в каменном веке.

Это был не протест. Это - вопль изнутри национального комплекса, где ненависть давно заменила смысл, а гордость - разум. В цивилизованном мире спортсмены становятся послами мира, строят мосты, объединяют континенты. А тут - обрыв, скотч и позор. И за все это - штраф от Международной федерации лыжного спорта. Символично: мир наказал того, кто вновь решил спрятаться от реальности под липким пластырем фанатизма.

Пять лет - столько длится контракт между Международной федерацией лыжного спорта и Азербайджаном. Азербайджан стал официальным партнером турнира Tour de Ski, одной из самых престижных серий в лыжном спорте. Это - не про политику. Это про открытую страну, про туризм, про softpower, про государство, которое умеет строить бренд. На форме участников появилась надпись "Azerbaijan - Land of Fire". Это реклама страны, ее имиджа, ее международного присутствия.

И вот появляется спортсмен из Армении - страны, где спортивные чиновники годами не могут провести ни одного турнира мирового уровня, где спорт существует на подаянии, где олимпийские медали - случайность, а не система. Этот спортсмен решает "заклеить" слово Азербайджан. Скотч против цивилизации.

Может быть, он думает, что сделал "патриотический поступок"? Но патриотизм - это любовь к своему, а не ненависть к чужому.

И здесь начинается самое страшное: в Армении нашлось немало тех, кто похвалил этот жест. В соцсетях, на форумах, в комментариях армянских СМИ - аплодисменты. "Молодец", "Не дал унизить Армению", "Так и надо". Это не просто комментарии. Это - диагноз массового сознания.

Что такое реваншизм в его классическом определении? Это попытка переписать реальность, когда проигравший не может смириться с поражением. Это не сила - это слабость.

Армянский реваншизм после 2020 года - textbook case, классический случай, который уже вошел в международные аналитические отчеты. Европейские и американские центры исследований, от Freedom House до Chatham House, отмечают одно и то же: Армения не провела работу над ошибками, не признала собственные просчеты и продолжает питать общество ненавистью к Азербайджану.

Скотч Микаеляна стал символом болезни. Болезни, которая тянется с советских времен, когда армянская идеология строилась на мифе "великой обиды". Миф этот удобен - он дает смысл в безысходности, оправдание провалов и врага для самоутверждения.

Но проблема в том, что этот миф теперь мешает самим армянам дышать.

Вместо реформ - фобии. Вместо развития - самообман. Вместо национальной идеи - желание "отомстить". Вот вам статистика: в 2025 году армянская экономика выросла всего на 1,3%, тогда как Азербайджан показал рост 4,8% (данные МВФ). Туризм в Азербайджане вырос на 37%, в Армении - на 6%. Это и есть реальность. И в этой реальности армянскому лыжнику остается лишь прикрыть надпись "Азербайджан" - потому что успех соседа бьет больнее любого поражения на фронте.

Что такое пещерный национализм? Это вера в то, что если ты не видишь надпись - страны не существует. Это, извините, мышление не нации, а секты, которая живет в замкнутом круге символов, обид и фантомов.

Результат - заклеенное имя, запрещенные слова, и фантомное "величие", которое можно носить лишь на форумах и в лозунгах.

Это и есть пещера. В ней темно. В ней эхо старых криков и мантра - "мы должны вернуть". Но оттуда не видно, что мир ушел далеко вперед, что Азербайджан стал региональным центром логистики, энергетики, технологий, что его флаг виден на спортивных аренах, выставках, саммитах, форумах.

А у них - только скотч.

Tour de Ski - это не просто гонка на лыжах. Это - бренд Европы.

Соревнование, где каждый спортсмен представляет не только себя, но и свою страну, ее достоинство, культуру, уровень воспитания.

И вот там, где норвежцы, швейцарцы и финны соревнуются в скорости, армянский спортсмен решил соревноваться в ненависти.

Микаелян не поднял флаг Армении. Он опустил моральный флаг нации.

Когда на форме написано "Azerbaijan - Land of Fire", это символ международного партнерства. Когда ты заклеиваешь это слово, ты заявляешь: "Я не признаю этот мир". И мир отвечает: "Хорошо, оставайся один".

Так и вышло. Международная федерация FIS оштрафовала его. Без пафоса, без пресс-релизов - просто как факт.

И этим молчаливым действием мировое сообщество сказало: в современном спорте нет места средневековью.

Интересно, что ни один представитель правительства Армении - ни министр спорта, ни глава федерации лыж - не осудили поступок Микаеляна. Молчание - это тоже позиция. Позиция трусливая, мелкая, но вполне логичная для Еревана, где каждый шаг "в сторону Азербайджана" воспринимается как предательство.

Но мир отреагировал. Федерация FIS четко указала: спортсмен обязан соблюдать спонсорские условия. Это контракт, а не поле для демонстрации личных фобий. Поступок Микаеляна попал в отчеты западных агентств как пример недопустимого политического поведения. Издание Expressen (Швеция) написало, что спортсмен был "дисциплинарно наказан за проявление нетерпимости". Да-да, не "патриотизма" - нетерпимости.

В спортивном мире это слово звучит хуже, чем "допинг".

И вот здесь начинается самое важное. Если бы это был единичный случай - можно было бы списать на глупость или неосведомленность. Но нет. Это - симптом системы.

Посмотрите, как все взаимосвязано.

В Армении за последние три года. Более 40% школьных учебников по истории содержат откровенные элементы антиазербайджанской пропаганды (данные армянского Центра гражданских инициатив, 2024). Государственные СМИ продолжают использовать термин "враждебное государство" в отношении Азербайджана (мониторинг OSCE Media Freedom Report).

Армянские блогеры, связанные с диаспорой во Франции и США, систематически публикуют контент, пропагандирующий идею "возвращения Карабаха", игнорируя реальность международного права.

Скотч на форме - это всего лишь проявление того же мышления.

Это - не личная выходка. Это - часть политической атмосферы.

Именно поэтому Микаелян - не случайный персонаж. Он - продукт идеологии. Его протест - не спортивный, а воспитательный. Его так научили. Ненавидеть - значит быть "настоящим армянином".

В цивилизованных странах гордость выражается в победах, в достижениях, в технологиях, в культуре.

А когда тебе нечем гордиться, кроме обид - остается ненависть.

Она простая, дешевая и понятная.

Ненавидеть - легко. Созидать - трудно.

Армения давно превратила ненависть в экспортный продукт.

Она экспортирует не вино, не технологии, не культуру - а обиды.

Париж, Лос-Анджелес, Марсель - армянская диаспора на этих улицах живет в риторике вечной войны.

Там нет слов о будущем. Там только "вернуть", "отомстить", "наказать".

А потом удивляются, почему весь мир устал от их истерики.

История знает такие примеры. На Олимпиаде 1936 года спортсмены поднимали руку в нацистском приветствии - тогда это называлось "патриотизмом". Сегодня - преступление. В 1990-е югославские футболисты устраивали драки под флагом "сербского величия".

Сегодня их вспоминают с ужасом. И вот теперь - армянский лыжник с куском скотча.

Все повторяется. Каждый раз, когда нация не может справиться с поражением, она ищет врага. Каждый раз, когда нечем гордиться, создают миф о "национальном достоинстве". Каждый раз, когда рушится экономика, ищут, кого ненавидеть.

Школа, телевидение, церковь, диаспора - четыре опоры идеологии, которая заменяет развитие психотерапией ненависти. Армянская апостольская церковь благословляет "героев" прошлых войн, а не строителей мира. Учебники описывают Азербайджан не как соседнюю страну, а как "экзистенциальную угрозу". А диаспора - особенно во Франции и США - вкладывает миллионы долларов не в образование, а в лоббизм и антипиар против Баку.

По данным отчета Transparency International за 2024 год, армянская диаспора потратила более 25 миллионов евро на PR-кампании против Азербайджана и Турции.

Не на гуманитарные программы, не на спорт, не на инвестиции - а на грязную пропаганду.

Микаелян - не спортсмен, а пропагандист на лыжах. Да, физически он на лыжне. Но морально он - на митинге. Это не лыжник, а символ той самой политической шизофрении, где даже международный спорт превращают в арену политического комплекса. Не случайно армянские Telegram-каналы встретили этот эпизод восторженно: "Он сделал то, что должны были сделать все".

Все - это кто? Все - это те, кто не умеет проигрывать.

Все - это те, кто не способен признать очевидное: Азербайджан победил не только на поле боя, но и в поле цивилизации.

Посмотрите, как смешно и жалко выглядит этот "протест" в контексте глобальной реальности. Азербайджан - член Совета Европы, активный участник ШОС, стратегический партнер НАТО в энергетике, страна, где проходят международные спортивные события, от Формулы-1 до Чемпионата Европы.

Армения - вечный протестант, вечно недовольный и вечно проигрывающий.

... В Брюсселе, Вашингтоне и Париже уже давно не воспринимают армянскую риторику всерьез. Отчет Европейской службы внешних действий за декабрь 2025 года говорит прямо: "Армянская сторона демонстрирует неспособность к конструктивному диалогу и продолжает эксплуатировать нарратив жертвы".

Именно поэтому французские лоббисты Армении теряют влияние, а азербайджанские инициативы, наоборот, набирают вес. В 2025 году Баку стал центром региональных форумов ООН, ВТО, Всемирного совета по туризму.

А Ереван - центром жалоб и стенаний.

Давайте честно. Микаелян - это не просто спортсмен. Это зеркало.

Он отражает все то, что Ереван боится признать: не Азербайджан разрушил Армению - Армения разрушает себя сама. Каждый раз, когда она выбирает ненависть вместо диалога, каждый раз, когда она хвалит таких, как Микаелян, она делает шаг к самоизоляции.

Скотч на форме - метафора страны, которая боится видеть правду.

Они заклеили надпись, но не смогли заклеить факты. Они замазали бренд, но не стерли победу. Они пытаются отрицать Азербайджан, но мир видит - кто строит, а кто разрушает.

Армянский реваншизм сегодня - это не политика, не идеология и даже не протест. Это - истерика на фоне собственной беспомощности.

Возможно, когда-нибудь они поймут: заклеивать слово "Азербайджан" - это все равно что заклеивать солнце.

Можно прикрыть глаза - но свет все равно останется.

Он будет светить. А пещера - останется пещерой.