Когда к опросу есть вопросы

Автор: Акпер Гасанов

Данные свежего социологического опроса, проведенного в Армении в конце декабря, дают обильную пищу для рассуждений. Перед нами яркий пример того, как внешние силы пытаются ставят под сомнение тщательно выстроенный и активно продвигаемый образ страны как "оазиса демократии на Южном Кавказе". Безусловно, как и в любой иной стране мира, в Армении есть проблемы. Но в том-то и дело, что речь идет об осознанной попытке гипертрофировать проблему.

Но, обо всем по порядку. Итак, опрос был проведен с 24 по 27 декабря в формате телефонного интервью. В нем приняли участие тысячи респондентов по всей стране. Исследование осуществлялось компанией MPG (Marketing Professional Group) - официальным представителем Gallup International Association в Армении. Тут необходимы определенные уточнения.

Gallup International Association - это международная ассоциация независимых социологических и исследовательских центров, основанная в 1947 году и зарегистрированная в Швейцарии. В отличие от американской Gallup Inc., она представляет собой сеть национальных компаний, которые проводят исследования в своих странах по единым стандартам.

В Армении таким партнером с 2011 года выступает MPG LLC - компания, регулярно проводящая социологические опросы, в том числе по политически чувствительным темам. Да, она действует по единым стандартам, но с учетом, как говорится, местных специфических особенностей. Главная из которых состоит в создании той самой картинки, которая нужна определенным внешним силам.

Итак, согласно результатам исследования, 35% граждан Армении в той или иной степени боятся открыто выражать свое мнение. Это показатель, который трудно объяснить случайностью, ошибкой методологии или "неудачной формулировкой вопроса". Перед нами - пример попытки создать картину страха, нависшего над немалой частью армянского общества.

Тут стоит добавить, что результаты исследований Gallup International Association неоднократно использовались армянскими и зарубежными СМИ, а также международными структурами. Иначе говоря, речь идет не о маргинальном или анонимном источнике, а о признанном игроке на рынке социологических исследований, согласно которому 20,3% респондентов заявили, что однозначно боятся открыто выражать свое мнение, а 14,4% отметили, что скорее боятся.

Таким образом получается картина, согласно которой более трети общества живет в состоянии страха или осторожности, когда речь идет о публичном выражении взглядов. Кому выгоден такой вердикт? Силам, которые день и ночь выступают как против действующей армянской власти, так и против мирной повестки между Баку и Ереваном. Неспроста же так называемые "реваншисты" также пытаются указывать на "страх, сковавший Армению".

Поразительная наглость! Это глаголят те, кто взошел на армянский политический Олимп на крови азербайджанского и своего народов. Это те, кто всегда подавлял инакомыслие и свободу слова. Это те, кто мечтал продлить срок своего присутствия у власти, насилуя Конституцию своей страны.

И тут стоит заметить, что представители Gallup International Association в Армении регулярно публикуют соцопросы, ознакомившись с которым можно поверить в неминуемый крах действующей армянской власти. Но проходит определенное время и сама жизнь доказывает, что все совсем не так. Что, как ни крути, именно премьер-министр Армении Никол Пашинян является политиком с самым высоким рейтингом доверия в своей стране.

Иначе и быть не могло, с учетом всем известного прошлого действующего армянского премьера. Но те, кто привык работать не на истину, а на раздувание проблем, давно уже вошли в раж и освоили соответствующие денежные потоки. Они и сейчас пытаются послать внешним силам конкретный месседж. Мол, открытая позиция может иметь последствия. Мол, в этих условиях самоцензура является формой выживания.

Мол, люди предпочитают молчать, не высказываться публично, не спорить с доминирующим нарративом - не потому, что согласны, а потому что боятся. Но реальность иная. Дело в том, что 48,1% заявили, что однозначно не боятся, 15% - скорее не боятся озвучивать свое мнение. Как видим, тут вопрос в акцентах. Правда же состоит в том, что число готовых открыто высказывать свое мнение в Армении сейчас гораздо выше, чем во времена, когда у власти был "карабахский клан". Как бы не тужились "реваншисты" доказать обратное. Как бы и кто-бы не старался сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном, создавая видимость недоверия армянского общества к своей действующей власти.