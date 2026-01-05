Пашинян и ряд архиепископов выступили с заявлением о реформировании армянской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и ряд архиепископов и епископов выступили с заявлением о реформировании армянской церкви.

Как передает Day.Az, соответствующим заявлением поделился Пашинян на своей странице в социальной сети.

"Мы подчеркиваем ключевое значение Армянской Апостольской Святой Церкви в развитии общественных ценностей, сохранении национальной идентичности и основы жизни общества. Мы выражаем обеспокоенность фактическим поведением главы Армянской Апостольской Церкви и представителей ближайшего окружения, их отступлением от евангельской миссии проповеди, нарушением духовной жизни и терпимостью к вопиющим фактам нравственного разложения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подписавшие осуждают и считают недопустимым втягивание Церкви в политику, использование ее в интересах различных повесток и групповых выгод, что противоречит канонам и нарушает естество духовного служения.

"Мы фиксируем, что произвольное управление Церковью и проявления дискриминации привели к нарушению нормального хода духовной жизни, к расколам внутри Церкви, к отрыву от национальных духовных ценностей. Все это требует осмысления и покаяния. Убеждены, что невозможно реализовать ценностный общественный замысел без укрепления нашего ценностного духовного центра - Армянской Апостольской Святой Церкви. Поэтому объявляем о начале процесса ее возрождения, который будет осуществляться по следующей дорожной карте.

Нижеподписавшиеся формируют координационный совет, которому поручаются организационные работы по возрождению Армянской Апостольской Святой Церкви. Состав совета может быть расширен единогласным решением.

Далее будет проведена церемония подписания, и мы представим дальнейшие шаги. Завтра важные события состоятся во время службы в церкви Сурб Саркис, а затем на Рождественской литургии в церкви Сурб Григор Лусаворич в Ереване", - говорится в заявлении.