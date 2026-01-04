От удара молнии погибли два человека и еще десятки пострадали в ЮАР

Два человека погибли и около 150 пострадали от удара молнии во время праздничного мероприятия на север ЮАР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция EWN.

По данным радиостанции, 13 человек находятся в критическом состоянии. В общей сложности в больнице сейчас находятся 49 человек. Остальных отпустили после оказания медицинской помощи.

Инцидент произошел в поселке Дертиг, который расположен в 70 км к северу от столицы страны Претории. Люди собрались на традиционный фестиваль музыки и танцев, когда началась гроза и молния ударила в толпу.

Сейчас в ЮАР сезон дождей, он сопровождается частыми и необычно сильными грозами.