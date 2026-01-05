Азербайджан и Центральная Азия: новая эра сотрудничества

Автор: Марьяна Ахмедова, главный редактор Day.Az

2025 год стал переломным этапом в развитии отношений между Азербайджаном и государствами Центральной Азии. Сегодня это взаимодействие обрело по-настоящему стратегический характер, охватив политику, экономику, транспорт, энергетику и гуманитарную сферу. Центральной фигурой этого процесса стал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, чья последовательная и прагматичная политика превратила Баку в один из ключевых центров евразийского сотрудничества.

Именно системный подход главы государства к региональной интеграции, его личное участие в переговорах и саммитах, а также ставка на конкретные инфраструктурные и экономические проекты позволили вывести отношения с Центральной Азией на качественно новый уровень. Сегодня Азербайджан уже не воспринимается как внешний партнер региона - он стал его органичной частью.

Знаковым событием 2025 года стала 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Этот саммит зафиксировал новое геополитическое равновесие: формат регионального взаимодействия фактически расширился, включив Азербайджан как полноправного участника. Показательно, что в выступлениях лидеров звучала не формула "Азербайджан присоединяется", а тезис о том, что сам регион становится шире, формируя новую архитектуру партнерства.

Выступая на саммите, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии имеют особый характер.

"Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства", - сказал глава государства.

Интенсивность политического диалога подтверждается и цифрами. За последние три года Президент Азербайджана 14 раз посетил государства Центральной Азии, тогда как лидеры региона 23 раза побывали в Баку. Такой уровень контактов позволяет не только укреплять доверие, но и оперативно запускать совместные проекты, согласовывать экономические и энергетические стратегии, формировать новые торговые и транспортные маршруты.

Ключевым элементом сближения стала транспортная интеграция. Средний коридор, проходящий через территорию Азербайджана, за короткий срок увеличил объемы грузоперевозок почти на 90%, а сроки доставки сократились практически вдвое. Бакинский порт Алят утвердился в статусе одной из важнейших логистических точек Евразии, а реализация железнодорожных и автодорожных проектов, включая Зангезурское направление, приближается к завершению.

Параллельно завершается техническая подготовка проекта "Цифровой шелковый путь" через Каспий. Прокладка волоконно-оптического и энергетического кабелей по дну моря создает инфраструктурную основу, которая в ближайшие десятилетия будет определять рынок данных и электроэнергии в евразийском пространстве.

Новый импульс получило и энергетическое сотрудничество. В 2025 году стартовали совместные геологоразведочные и добычные работы в Устюртском регионе Узбекистана. Оператор проекта - Ustyurt Operating Company - начал работу в Ташкенте, а SOCAR возглавила первый этап, передавая партнерам накопленный Азербайджаном опыт.

Сотрудничество вышло далеко за рамки традиционного транзита. В повестке - энергетический обмен, синхронизация "зеленых" проектов и совместный выход на региональные рынки электроэнергии. В июле 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан учредили совместное предприятие Yasil Dehliz Birliyi для реализации зеленого энергокоридора через Каспий. Это стало продолжением подписанного в ходе COP29 в Баку Меморандума о взаимопонимании по развитию и передаче возобновляемой энергии.

Экономическое взаимодействие также демонстрирует устойчивый рост. Товарооборот между Азербайджаном и странами Центральной Азии увеличивается, при этом сотрудничество все чаще принимает форму совместных инвестиций, фондов и производств - от промышленности до сельского хозяйства и легкой индустрии. Это формирует прочную основу для долгосрочного развития всего региона.

Неотъемлемой частью интеграции остаются культура и образование. Регулярные дни культуры, выставки, концерты, образовательные и научные обмены укрепляют гуманитарные связи и подчеркивают общность исторического пути народов региона.

"Со странами Центральной Азии Азербайджан подписал договоры и декларации о союзничестве и стратегическом партнерстве, о создании совместных инвестиционных фондов. Регулярно проводятся дни культуры, выставки, концерты, что еще больше сближает наши народы, демонстрирует насколько мы близки и как ценим нашу дружбу. Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет", - отмечал Президент Ильхам Алиев.

Итоги 2025 года наглядно показали: сотрудничество между Азербайджаном и государствами Центральной Азии вступило в зрелую, стратегическую фазу. Баку утвердился как центр логистики, энергетики и политического диалога, обеспечивающий устойчивые маршруты и новые возможности для всего региона.

Именно последовательная политика и стратегическое руководство Президента Ильхама Алиева позволили вывести это взаимодействие на уровень долгосрочного доверия и взаимной выгоды. Реализованные в 2025 году проекты - от транспорта до энергетики и гуманитарных инициатив - подтверждают ключевую роль Азербайджана в формировании новой евразийской архитектуры сотрудничества.