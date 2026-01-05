Определен призовой фонд Первой лиги чемпионата Азербайджана по шахматам

Стал известен призовой фонд Первой лиги чемпионата Азербайджана по шахматам, стартующего 6 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-секретаря Федерации шахмат Азербайджана Санана Шафизаде, в мужском турнире призовой фонд составляет 7000 манатов, в женском - 3000 манатов. По его словам, в мужских соревнованиях примут участие 40 шахматистов, в женских - 20.

Представитель федерации также сообщил количество шахматистов, которые примут участие в чемпионате:

В мужских соревнованиях участники, занявшие первые девять мест, выйдут в высшую лигу. Этот шаг был сделан с целью создания более высокой конкуренции, поскольку в мужском турнире борьба очень острая. В женских соревнованиях обладатели первых двух мест получат право выступить на чемпионате Азербайджана".

Отметим, что Первая лига чемпионата Азербайджана по шахматам пройдет с 6 по 14 января.