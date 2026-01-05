В Ходжавенде отремонтируют десятки домов
В селах Джютджю и Гаразами Ходжавендского района начинается ремонт индивидуальных жилых домов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже завершила соответствующие подготовительные работы.
Согласно информации, ремонтные работы охватят 40 домов в селе Джютджю (7 600 кв. м) и 20 домов в селе Гаразами (3 800 кв. м), всего - 60 домов.
Ремонт домов в первом селе поручен ООО "Kapital-İnşaat", во втором - ООО "Everest Qrup". С компаниями заключены соответствующие договоры.
Общая стоимость заключенных контрактов определена в размере 3,982 млн манатов.
Таким образом, ремонт одного дома обойдется в среднем в 66,4 тыс. манатов.
