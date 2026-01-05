Продлен срок действия разрешения на строительство СЭС в Гарадагском районе

Срок получения разрешения на строительство солнечной электростанции в зоне возобновляемых источников энергии в Гарадагском районе продлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Али Асадов подписал 30 декабря 2025 года в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срок получения разрешения на строительство солнечной электростанции на земельном участке в поселке Пирсаат Гарадагского района города Баку, отнесенном к зоне возобновляемых источников энергии, продлен на один год.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре обязан уведомить Кабинет Министров в день выдачи разрешения, а если разрешение не выдается в установленный срок, - в течение трех дней после его истечения.