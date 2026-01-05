https://news.day.az/world/1807357.html Фон дер Ляйен обвинили в уничтожении ЕС Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится превратить Евросоюз в четвертый рейх. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Фон дер Ляйен обвинили в уничтожении ЕС
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится превратить Евросоюз в четвертый рейх.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
По его мнению, фон дер Ляйен видит в возможности создания "четвертого рейха" единственный способ поддержания мира в Европе.
Политик назвал деятельность главы ЕК "полной катастрофой", противоречащей самим принципам создания Евросоюза. Мем напомнил, что изначально ЕС был основан для содействия миру, сейчас же фон дер Ляйен перевооружает Европу и хочет создать европейскую армию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре