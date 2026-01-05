Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится превратить Евросоюз в четвертый рейх.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его мнению, фон дер Ляйен видит в возможности создания "четвертого рейха" единственный способ поддержания мира в Европе.

Политик назвал деятельность главы ЕК "полной катастрофой", противоречащей самим принципам создания Евросоюза. Мем напомнил, что изначально ЕС был основан для содействия миру, сейчас же фон дер Ляйен перевооружает Европу и хочет создать европейскую армию.