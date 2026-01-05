Премьер Италии созвонилась с лидером оппозиции Венесуэлы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвонилась с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Мачадо и обсудила с ней перспективы "мирной и демократической передачи власти в Венесуэле".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сайт итальянского правительства.

"В ходе телефонного разговора было достигнуто соглашение о том, что уход Мадуро открывает новую главу надежды для народа Венесуэлы, который сможет вновь пользоваться основными принципами демократии и верховенства права", - сказано в сообщение.