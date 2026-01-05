Шушакенд встретил своего первого солдата - ФОТО
В селе Шушакенд Ходжалинского района встретили своего первого солдата.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Первый солдат села, Фамиль Гусейнов, завершил свою военную службу и вернулся в родные края.
Это знаменательное событие считается для жителей Шушакенда не только семейной радостью, но и символом возвращения на родину, по которой они тосковали годами, возрождения и устойчивой жизни.
Следует отметить, что солдат Гусейнов Фамиль отправился на военную службу из Агджабединского района. Встреча Фамиля, завершившего службу, запомнилась в Шушакенде трогательными моментами.
Существует также интересная историческая параллель, которая делает это событие еще более значимым. Отец Фамиля, Гусейнов Кямал, также завершил свою военную службу и вернулся в это село 38 лет назад в этот день.
Возвращение Фамиля Гусейнова на родину стало символом новой жизни свободного Шушакенда и гордостью его семьи.
