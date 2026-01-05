Первый поезд 2026 года из Китая по Среднему коридору в направлении Азербайджана отправился в путь

Китайско-европейский грузовой поезд из 45 контейнеров, загруженных фотоэлектрическими модулями, принадлежащими корпорации "China Energy Engineering Group", выехал из города Сиань.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это первый поезд, отправившийся из Китая в 2026 году по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, или Среднему коридору. Поезд, вышедший 1 января, проследует через погранично-пропускной пункт Хоргос в Казахстан, затем через Каспийское море и в конечном итоге прибудет в Баку.

Оперативная доставка фотоэлектрических модулей в Баку стала возможной благодаря активному участию города Сиань в формировании Транскаспийского международного транспортного коридора, а также последовательным мерам, реализуемым совместно со странами-партнерами коридора по снижению затрат и повышению эффективности. В настоящее время движение поездов по Транскаспийскому международному транспортному коридору стало еще более интенсивным, а срок перевозки сократился с 15-23 дней примерно до 11 дней.

Транскаспийская линия китайско-европейского грузового поезда (Сиань) была впервые введена в эксплуатацию в октябре 2019 года, и до конца ноября 2025 года по этому маршруту в общей сложности было выполнено 466 рейсов поездов.