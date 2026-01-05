Арне Слот указал на ошибки "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал негативные тенденции в игре команды после матча 20-го тура АПЛ против "Фулхэма", завершившегося со счетом 2:2.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Нидерландский специалист подчеркнул, что команда уже несколько месяцев подряд допускает одни и те же ошибки. По его словам, со стороны может показаться, что в подобных матчах победа для "Ливерпуля" практически гарантирована, однако на практике все складывается иначе.

Слот отметил, что соперники слишком легко реализуют свои немногочисленные моменты. "Я уже несколько месяцев вижу одну и ту же картину: первый же эпизод у соперника сразу превращается в гол. В матче с "Фулхэмом" в первом тайме у них был всего один момент, и он оказался результативным", - заявил тренер.

Он также обратил внимание на еще одну тревожную деталь. "Мы нередко пропускаем мячи в компенсированное время. Такие голы всегда становятся неожиданностью и серьезно влияют на итоговый результат", - добавил Слот.