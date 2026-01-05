https://news.day.az/society/1807335.html В вузах Азербайджана начинается экзаменационная сессия В высших учебных заведениях Азербайджана начинается осенняя экзаменационная сессия. Как передает Day.Az, процесс проверки знаний студентов за прошедший семестр продлится до конца января. После завершения экзаменов первые занятия в университетах начнутся 16 февраля.
