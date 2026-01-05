В вузах Азербайджана начинается экзаменационная сессия

В высших учебных заведениях Азербайджана начинается осенняя экзаменационная сессия.

Как передает Day.Az, процесс проверки знаний студентов за прошедший семестр продлится до конца января.

После завершения экзаменов первые занятия в университетах начнутся 16 февраля.