https://news.day.az/world/1807421.html В индийской армии появились верблюды - ВИДЕО Индийская армия включила в свои ряды верблюдов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Животные будут использоваться для выполнения задач в довольно прохладной пустыне Ладакх.
В индийской армии появились верблюды - ВИДЕО
Индийская армия включила в свои ряды верблюдов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Животные будут использоваться для выполнения задач в довольно прохладной пустыне Ладакх.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре