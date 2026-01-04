https://news.day.az/society/1807260.html В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов - ВИДЕО В Низаминском районе Баку совершено ограбление магазина техники. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, неизвестные лица в ночь с 31 декабря на 1 января взломали дверь одного из магазинов и, проникнув внутрь, украли 17 мобильных телефонов различных марок, а также электронные сигареты.
