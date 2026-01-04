Движение транспорта на Агсуинском перевале полностью приостановлено

Из-за обледенения участка автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящего по Агсуинскому перевалу, движение транспорта там полностью приостановлено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, уже более часа на дороге без движения стоят десятки автомобилей. Сложившаяся ситуация создает серьезные трудности как для автомобилей, движущихся из столицы в сторону Агсу, так и для транспортных средств, которые едут из регионов в Баку.

В результате обледенения дороги в обоих направлениях движение автомобилей стало практически невозможным. Водителям трудно управлять своими транспортными средствами на подъемах и спусках, некоторые автомобили застревают на дорогах. Также наблюдается образование длинных пробок.

Из-за запаздывания прибытия представителей ответственных структур на территорию водители и жители окрестных домов вынуждены самостоятельно искать выход из ситуации. Так, они пытаются частично восстановить движение автомобилей, засыпая дорогу песком. Однако из-за сильного обледенения принятые меры пока не приносят результатов.

Водители обращаются к соответствующим структурам с просьбой срочно расчистить дорогу и посыпать ее смесью соли и песка. Ситуацию усугубляет то, что соответствующие ведомства все еще не привлекли на территорию технику и персонал.