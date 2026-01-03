Новые кадры из заснеженного города Шуша

Город Шуша окутал снег, сообщают в Управлении Государственного заповедника города.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами поделились в учреждении, на которых видно, как белоснежное покрывало укрывает улицы, исторические памятники и окрестные пейзажи.

Отметим, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, высота снежного покрова составила: Шахбуз - 48 см, Гах - 36 см, Лерик - 30 см, Гусар - 29 см, Грыз - 27 см, Хыналыг - 25 см, Ярдымлы и Габала - 18 см, Шахдаг - 17 см, Шеки - 10 см, Хызы - 9 см, Исмаиллы - 8 см, Гобустан и Садарак - 6 см, Нахчыван - 1 см.

