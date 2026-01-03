Мирная повестка должна быть подтверждена не только властью, но и народом Армении

Для Баку принципиально, чтобы будущий мирный договор опирался на юридически зафиксированный отказ Армении от каких-либо территориальных притязаний. Именно поэтому вопрос Конституции рассматривается как ключевой элемент устойчивого урегулирования, без которого договор не может считаться окончательно обеспеченным и необратимым.

Такое мнение высказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

"Никол Пашинян должен на практике доказать, что Армения готова к миру на все 100. Соответственно, необходимо внести изменения в Конституцию, устранив любые положения, содержащие территориальные притязания и противоречащие логике устойчивого мирного урегулирования. Если партия премьер-министра под лозунгами мира пойдет на выборы и победит, - это будет означать, что мирная повестка поддерживается не только правительством, но и населением Армении. В этом случае ратификация мирного договора Азербайджаном будет иметь смысл", - отметил Мусабеков.

По его словам, мирный договор создаст возможности и для Турции открыть границу с Арменией. А чем больше будет усиливаться влияние Турции в Армении, тем больше будет стабильности в регионе. Откроются коммуникации, и это плюс, так как можно будет задействовать линию Шахбуз-Сисиан-Горис-Лачин. Прогресс вполне вероятен, если только не произойдут серьезные осложнения, считает наш собеседник.

Что касается баланса сил вокруг нашего региона в 2026 году, то, по мнению политолога, он вряд ли сильно изменится. Лишь в некоторых аспектах. Если раньше Евросоюз делал большую ставку на Грузию, теперь он перенес свою поддержку на Армению. Однако это вряд ли приведет к попаданию Грузии под прямое влияние России.

"Будут укрепляться в регионе США через свое участие в проекте TRIPP. Кроме того, полагаю, у Азербайджана есть планы по сотрудничеству с крупнейшей нефтяной корпорацией ЭксонМобиль. Так что присутствие в регионе Соединенных Штатов, особенно с учетом растущего интереса к получению выхода в Центральную Азию, сохранится. Особенно если Вашингтон заинтересован в расчистке тех завалов, которые имеются в отношениях США и Азербайджана. Имею в виду полное устранение 907-й поправки. Все будет зависеть от выборов в Конгресс, который пройдут в США осенью 2026 года, от того, какой будет там баланс сил.

Я не вижу предпосылок к усилению влияния России на Южном Кавказе. Текущий баланс, который укрепляется позицией государств региона - Азербайджана, Армении и Грузии, сохранится. В случае подписания мирного договора, это тройственное взаимодействие будет укрепляться и блокировать попытки внешних сил играть на ситуации в регионе. Азербайджан же продолжит линию на Центральную Азию. И это тоже на благо региона", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева