Трамп предупредил сторонников Мадуро о будущем в Венесуэле

Если сторонники Николаса Мадуро останутся верными, их будущее в Венесуэле будет очень плохим.

Как сообщает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

"Если же они перейдут на другую сторону, здесь есть фактор обращения - я бы сказал, что большинство из них уже изменили позицию. Сегодня я заметил, что некоторые люди маршируют по улицам с флагами и очень поддерживают свою позицию. На улицах развеваются американские флаги", - сказал он.

По его словам, изменения настроений среди населения демонстрируют рост поддержки действий США и переход части сторонников Мадуро на другую сторону.

Ранее Президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.