Трамп объяснил для чего США нужен контроль над Гренландией
Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп.
"Безусловно, нам нужна Гренландия, - сказал он в интервью журналу The Atlantic. - Она нам нужна для обороны".
По убеждению Трампа, остров, являющийся автономной территорией Дании, "окружен российскими и китайскими судами".
