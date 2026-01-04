https://news.day.az/world/1807301.html

Трамп объяснил для чего США нужен контроль над Гренландией

Соединенные Штаты нуждаются в контроле над Гренландией в оборонительных целях. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп. "Безусловно, нам нужна Гренландия, - сказал он в интервью журналу The Atlantic. - Она нам нужна для обороны".