Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи прогнозируемой загруженностью дорог.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Водителям, планирующим поездку, в первую очередь следует обратить внимание на техническое состояние транспортных средств, а во время движения обеспечить использование ремней безопасности не только водителем, но и всеми пассажирами. Необходимо помнить, что строгое соблюдение скоростного режима, правил обгона и маневрирования, а также правильная оценка дорожных и погодных условий являются важными условиями безопасности.

Уважаемые водители, воздержитесь от управления автомобилем в состоянии усталости или недосыпа. При передвижении на дальние расстояния после каждых 2-3 часов непрерывного движения делайте хотя бы кратковременный отдых и следите за техническим состоянием вашего транспортного средства.

Пассажирам, в свою очередь, рекомендуется выполнять возложенные на них законом обязанности для безопасного прибытия к месту назначения, воздерживаться от действий, отвлекающих водителя, не оставаться равнодушными к изменению его состояния, допускаемым нарушениям правил дорожного движения, а также не становиться участниками незаконных пассажирских перевозок".