Огромные очереди в магазины и на заправки в Венесуэле

Огромные очереди в магазины и на заправки наблюдаются в Венесуэле.

По данным Телеграм-канала SHOT, в столице - перебои с бензином и едой.

Как рассказали нам россияне, живущие в Венесуэле, сейчас большинство магазинов закрыты. В те, которые работают, выстроились гигантские очереди на четыре часа. Люди в панике скупают продукты и медикаменты. Мяса, сахара, муки, сухого молока, макарон почти не осталось на прилавках.

Когда будет следующий привоз - неизвестно. Доставка еды не работает. Десятки машин стоят в очереди на заправках.