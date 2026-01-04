https://news.day.az/world/1807239.html Огромные очереди в магазины и на заправки в Венесуэле - ВИДЕО Огромные очереди в магазины и на заправки наблюдаются в Венесуэле. По данным Телеграм-канала SHOT, в столице - перебои с бензином и едой. Как рассказали нам россияне, живущие в Венесуэле, сейчас большинство магазинов закрыты. В те, которые работают, выстроились гигантские очереди на четыре часа.
Огромные очереди в магазины и на заправки в Венесуэле - ВИДЕО
Огромные очереди в магазины и на заправки наблюдаются в Венесуэле.
По данным Телеграм-канала SHOT, в столице - перебои с бензином и едой.
Как рассказали нам россияне, живущие в Венесуэле, сейчас большинство магазинов закрыты. В те, которые работают, выстроились гигантские очереди на четыре часа. Люди в панике скупают продукты и медикаменты. Мяса, сахара, муки, сухого молока, макарон почти не осталось на прилавках.
Когда будет следующий привоз - неизвестно. Доставка еды не работает. Десятки машин стоят в очереди на заправках.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре