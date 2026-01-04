Азербайджан значительно увеличил производство сжиженного газа

В январе-ноябре 2025 года в Азербайджане было произведено 206,7 тыс. тонн сжиженного газа.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике.

Отмечается, что данный показатель на 40,4 тыс. тонн, или на 24,3%, превышает уровень аналогичного периода 2024 года. В январе-ноябре 2024 года в стране было произведено 166,3 тыс. тонн сжиженных газов.

По состоянию на 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции составили 3 тыс. тонн.

Отметим, что в отчетный период общий объем производства в сфере нефтепродуктов в стоимостном выражении составил 5,013 млрд манатов, что на 9,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Ранее мы сообщали, что поставки азербайджанской нефти в Австрию увеличились более чем вдвое.