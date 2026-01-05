Ученые раскрыли неожиданную причину синдрома сухого глаза

Синдром сухого глаза развивается, когда слезные железы производят недостаточно слезной жидкости или когда состав этой жидкости нарушен - например, она менее вязкая, чем нужно. Причины этого состояния могут быть разными: аллергические реакции, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения, возрастные процессы. Без лечения болезнь повышает риск инфекционных заболеваний глаз, может стать причиной микроповреждений роговицы, и даже со временем - ухудшения зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, слезная жидкость нужна не только для увлажнения глаз. Слезы смывают мельчайшие пылинки и мусор, доставляют к клеткам роговицы питательные вещества, защищают от бактерий и вирусов. Чтобы слезные железы работали исправно, клетки внутри них должны оставаться здоровыми, а их деятельность должна быть сбалансированной. Ученые давно подозревали, что у людей с синдромом сухого глаза этот баланс нарушен, но механизмы этого сбоя оставались неясными.

Группа специалистов Бирмингемского университета под руководством Сована Саркара решила проверить, какую роль в развитии синдрома сухого глаза играет аутофагия - естественный процесс, при котором клетки избавляются от поврежденных белков и изношенных компонентов. Аутофагия работает как внутренняя программа переработки отходов, помогая клеткам сохранять работоспособность. Ученые предположили, что именно сбои в этом механизме ведут к нарушению работы слезных желез.

Чтобы изучить связь между аутофагией и сухостью глаз, ученые вырастили в лаборатории органоиды слезных желез из стволовых клеток. Органоиды - это трехмерные миниатюрные структуры, которые воспроизводят строение и функции настоящих органов. Выращенные железы содержали все основные типы клеток и производили белки, идентичные белкам слезной жидкости - они необходимы для увлажнения и защиты глаз.

Затем авторы работы с помощью генетических инструментов отключили аутофагию в органоидах. Результаты оказались показательными: нормальное соотношение клеток в органоидах нарушилось, выработка слезных белков резко упала, а гибель клеток усилилась. Картина напоминала синдром сухого глаза.

"Аутофагия необходима для правильного развития тканей и функционирования органов. Мы получили генетические доказательства того, что аутофагия требуется для развития железистой ткани", - отметил Сован Саркар.

Специалисты также проверили, можно ли уменьшить возникшие повреждения с помощью определенных химических соединений. Обработка никотинамидмононуклеотидом и мелатонином повысила выживаемость клеток и частично восстановила производство слезных белков в органоидах с нарушенной аутофагией.

Так созданные в лаборатории органоиды позволят ученым не только узнать больше о механизмах нарушения выработки слезной жидкости, но и тестировать новые лекарства, которые смогут поддерживать здоровье глаз при проблемах с работой желез.