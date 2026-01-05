Giga Nevada достиг отметки в 6 млн двигателей для Tesla

Завод Tesla Giga Nevada достиг важной производственной вехи - здесь был выпущен 6-миллионный двигатель для автомобилей Tesla.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, об этом сообщила официальная страница Tesla Manufacturing в соцсети X. Илон Маск также поздравил сотрудников, отметив их вклад в развитие компании.

Giga Nevada играет одну из ключевых ролей в экосистеме Tesla. На этом предприятии выпускаются двигатели, аккумуляторные батареи и прочее оснащение. Именно этот завод в своё время стал решающим фактором для наращивания производства Model 3 и Model Y, а сегодня остаётся основным центром по выпуску батарейных и трансмиссионных компонентов для автомобилей Tesla, собираемых в США.

Завод должен поддержать амбициозные планы Tesla на 2026 год, включая запуск таких проектов, как Tesla Semi и Cybercab.