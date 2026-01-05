Джокович объявил о выходе из Ассоциации профессиональных теннисистов

Экс‑первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил, что покидает Ассоциацию профессиональных теннисистов (РТРА).

PTPA - организация, основанная самим Джоковичем и победителем Уимблдона в парном разряде канадцем Вашеком Поспишилом. Она призвана защищать интересы профессиональных теннисистов, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Я принял решение о выходе из Ассоциации. Это связано с тем, что существуют вопросы к тому, как использовались мой голос и образ, а также в управлении организацией в целом. Очевидно, мои ценности больше не совпадают с курсом организации. Эта глава закрыта, но я желаю удачи всем игрокам и тем, кто вовлечен. Я по‑прежнему сосредоточен на теннисе, моей семье и внесении вклада в развитие спорта, как я это вижу", - написал Джокович в соцсети.

В 2025 году РТРА судилась с руководящими органами тенниса - Ассоциацией теннисистов‑профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциацией (WTA), Международной федерацией тенниса (ITF) и Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA). PTPA в исках указала на "системные злоупотребления, вопиющее пренебрежение к благополучию игроков, что продолжается десятилетиями".