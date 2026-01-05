https://news.day.az/sport/1807384.html "Бешикташ" рассматривает приобретение Лукаса Васкеса Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к защитнику леверкузенского "Байера" Лукасу Васкесу. Как передает Day.Az со ссылкой на Fanatik, турецкий клуб ведет поиск усиления на правый фланг обороны и включил в свой шорт-лист двух известных футболистов.
Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к защитнику леверкузенского "Байера" Лукасу Васкесу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Fanatik, турецкий клуб ведет поиск усиления на правый фланг обороны и включил в свой шорт-лист двух известных футболистов. Помимо Васкеса, одним из кандидатов является португалец Жоау Канселу, выступающий за "Аль-Хиляль".
Отмечается, что руководство "Бешикташа" настроено решительно и готово предпринять активные шаги, чтобы заполучить одного из этих игроков в ближайшее трансферное окно.
