"Бешикташ" рассматривает приобретение Лукаса Васкеса

Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к защитнику леверкузенского "Байера" Лукасу Васкесу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fanatik, турецкий клуб ведет поиск усиления на правый фланг обороны и включил в свой шорт-лист двух известных футболистов. Помимо Васкеса, одним из кандидатов является португалец Жоау Канселу, выступающий за "Аль-Хиляль".

Отмечается, что руководство "Бешикташа" настроено решительно и готово предпринять активные шаги, чтобы заполучить одного из этих игроков в ближайшее трансферное окно.