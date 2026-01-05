TRIPP откроет новые возможности для американского бизнеса

Маршрут Трампа для международного мира и процветания (Trump Route for International Peace and Prosperity -TRIPP) откроет возможности не только для крупных корпораций, но и малых и средних предприятий из США.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) Натиг Бахышов.

Он отметил, что организованный в декабре 2025 года USACC Посольский круглый стол стал важной вехой, объединив дипломатические миссии, высокопоставленных представителей правительства США и частный сектор для обсуждения концепции TRIPP - впервые с момента ее объявления Президентом США Дональдом Трампом на августовском саммите с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Всеобъемлющая цель TRIPP - содействие устойчивому миру путем обеспечения процветания через торговлю, предпринимательство и развитие связности - четко прослеживалась в позициях послов стран Южного Кавказа и Центральной Азии. С момента своего первоначального объявления TRIPP трансформировалась из инициативы, воспринимавшейся как ориентированная на отдельную страну, в более широкую региональную платформу, способную привлечь расширенное коммерческое присутствие США во всем регионе", - отметил Бахышов.

По мнению исполнительного директора USACC, после завершения формирования TRIPP может стать одним из ключевых коммерческих столпов Среднего коридора.

"Особое воодушевление у нас вызвала готовность американских государственных агентств напрямую взаимодействовать с частным сектором при формировании будущего TRIPP. Круглый стол USACC наглядно продемонстрировал эту открытость: высокопоставленные представители Государственного департамента и Министерства торговли США, а также Корпорации международного финансирования развития США (DFC) участвовали в откровенных и содержательных дискуссиях.

Что касается согласованности позиций, нас не меньше воодушевило то, насколько точки зрения участвующих стран совпадали в вопросах региональной связности, расширения торговли и углубления коммерческого участия США. Хотя национальные приоритеты, естественно, различаются, существовало единое, ориентированное на будущее понимание стратегической ценности TRIPP как региональной платформы", - отметил он.

Бахышов отметил, что у TRIPP есть все необходимые элементы - сильная поддержка правительства США и четко обозначенные коммерческие цели - чтобы внести значимый вклад в будущее развитие региональной связности.

"Одним из ключевых преимуществ TRIPP, отражающим ориентированный на бизнес подход президента Трампа, является то, что инициатива выходит за рамки традиционных концепций связности, объединяя инвестиции в инфраструктуру, координацию нормативной базы и участие частного сектора в единой стратегической платформе.

Долгосрочный успех TRIPP будет зависеть от того, насколько она интегрирована в более широкую региональную систему, что требует тесного взаимодействия между правительствами, местными компаниями и американскими участниками. В этом контексте поддержка США усилий по интеграции и гармонизации процессов в регионе будет иметь ключевое значение", - подчеркнул исполнительный директор USACC.

Бахышов отметил, что TRIPP становится ключевым элементом обновленного участия США в Южном Кавказе и Центральной Азии, укрепляя как экономическую связность, так и более широкие стратегические интересы.

"Основная концепция TRIPP - содействие миру и процветанию через торговлю и развитие связности - полностью соответствует принципам, лежащим в основе долгосрочного подхода Азербайджана к региональной интеграции. С момента восстановления независимости после распада Советского Союза Азербайджан последовательно инвестировал в региональную интеграцию через флагманские проекты, такие как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также масштабные вложения в региональную и внутреннюю инфраструктуру.

Эти усилия подчеркивают опыт и лидерство Азербайджана в продвижении региональной торговли и транзитных инициатив. В результате роль и опыт Азербайджана являются ключевыми для успеха любой региональной платформы связности, включая TRIPP, и этот вклад высоко ценится и признается Соединенными Штатами", - сказал он.

Исполнительный директор USACC добавил, что на данном этапе американские компании, заинтересованные в регионе, внимательно отслеживают происходящее на местах, стремясь получить ясную картину возникающих возможностей в рамках обновленного участия США.

"В этом процессе ключевую роль играют торгово-промышленные палаты и отраслевые ассоциации, организующие торговые миссии, конференции и специализированные встречи, которые помогают выявлять конкретные коммерческие возможности.

По мере того как Армения и Азербайджан постепенно продвигаются к миру, меры раннего укрепления доверия, включая первые трансграничные сделки, посылают позитивные сигналы международным инвесторам. Растущая стабильность повышает привлекательность региона как бизнес-направления. Мы ожидаем, что TRIPP создаст возможности не только для крупных американских корпораций, таких как Google и Bechtel, но и для малых и средних предприятий США, способных предоставлять высокоценные коммерческие решения", - отметил он.

Говоря о проекте TRIPP в более широком контексте, Бахышов отметил, что хотя Средний коридор обеспечивает значительно более короткие сроки транзита по сравнению с существующими маршрутами, его многострановой и мультимодальный характер создает определенные вызовы.

"Для их преодоления требуется смелое и скоординированное действие участников: укрепление согласованности регуляторной политики, гармонизация процедур и упрощение процесса предоставления услуг.

Во время нашего недавнего визита делегации американских бизнес-кругов в регион Среднего коридора в сентябре 2025 года мы наблюдали несколько многообещающих многосторонних инициатив, включая усилия по внедрению платформ "единого окна" для таможни, планы создания совместных таможенных пунктов и ряд других практических мер, направленных на облегчение трансграничной торговли", - подчеркнул он.

Исполнительный директор USACC отметил, что на фоне обновленного вовлечения США и внедрения концепции TRIPP правительственные агентства США и американские компании могут сыграть важную роль в продвижении региональной связности.

"В этом контексте основная роль USACC заключается в содействии коммерческому диалогу между США, Азербайджаном и более широким регионом. Одной из таких инициатив стал круглый стол по TRIPP. Мы также активно поддерживаем участие азербайджанского частного сектора в работе с американскими финансовыми институтами, включая Корпорацию международного развития США (DFC).

10 марта USACC проведет мероприятие, посвященное 30-летию Палаты в Вашингтоне, собрав вместе представителей правительств США и Азербайджана, а также лидеров частного сектора. Мы уверены, что юбилейная конференция станет еще одной высокоуровневой платформой для диалога и продвижения конкретных коммерческих обсуждений между двумя странами", - отметил он.

Что касается возможной роли Корпорации международного развития США (DFC) в привлечении частных инвестиций для проекта TRIPP, Бахышов напомнил, что в конце 2025 года DFC была успешно переутверждена в рамках Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год, что значительно расширило ее мандат и возможности.

"С момента первоначального утверждения в 2018 году лимит инвестиций DFC вырос с 60 до более чем 200 миллиардов долларов, что отражает видение Администрации США DFC как глобального института стратегического финансирования. Операционные реформы повысили гибкость корпорации за счет упрощения процедур одобрения и снижения бюрократических барьеров. В соответствии с новыми положениями DFC может более активно инвестировать в страны с доходом выше среднего и, с одобрения президента, даже в высокодоходные экономики, особенно там, где инвестиции поддерживают цепочки поставок США, критически важные минералы и стратегическую инфраструктуру.

В этом контексте мы ожидаем увеличения американских инвестиций в Южном Кавказе и Центральной Азии, прежде всего в инфраструктуру, критические минералы и редкоземельные элементы. Приятно отметить, что несколько существующих проектов в регионе уже хорошо соответствуют расширенному мандату DFC", - пояснил он.

Бахышов подчеркнул, что в отличие от других инициатив по региональной связности, проект TRIPP задуман как модель государственно-частного партнерства, объединяющая активную поддержку правительства США с участием американских компаний.

"Такая двойная структура превращает регион не просто в транзитный маршрут, а в жизнеспособное направление для бизнеса и инвестиций. TRIPP способен существенно усилить коммерческое измерение Среднего коридора, в то время как сам коридор создает более широкий геостратегический контекст для проекта. На начальном этапе TRIPP может способствовать открытию альтернативных транзитных маршрутов между Каспийским и Черным морями через Армению, Нахчыван (Азербайджан) и Турцию. Со временем эта концепция может быть полностью интегрирована в более широкий Средний коридор, расширяя его стратегическое значение на пространстве от Центральной Азии до Европы.

Такой подход обеспечит устойчивое вовлечение как государственного, так и частного секторов США не только в отдельных сегментах региональной связности, но и во всей торговой архитектуре Центральной Евразии", - заключил исполнительный директор USACC.