Детали тяжелого ДТП в Баку, в результате которого погиб курьер

3 января около 01:00 на улице Джейхуна Селимова в Насиминском районе произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи марки Iveco с мотоциклом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в результате аварии 29-летний водитель мотоцикла М. Мехди погиб на месте происшествия.

В результате ДТП водитель машины скорой помощи и двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Сообщается, что в момент аварии автомобиль скорой помощи двигался на высокой скорости.

Погибший Мехди работал курьером в ресторане. У него остался 10-месячный ребенок.

По данному факту в Насиминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.