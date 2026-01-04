США не нужна венесуэльская нефть

Соединенные Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, однако Вашингтон не может позволить, чтобы нефтяную промышленность Боливарианской Республики контролировали противники американских властей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил госсекретарь США Марко Рубио.

"Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах полно нефти, но мы не позволим, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками США", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты желают, чтобы доходы от продажи венесуэльской нефти шли "на благо народа Венесуэлы".

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.