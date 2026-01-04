Гороскоп на 4 января

Сегодня гороскоп обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание. Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овна ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Овна может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Овен может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Телец

Сегодня энергия у Тельца будет бить не то что ключом - фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, - это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Телец сегодня может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть - доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа обещают, что дела у Близнецов уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи - во всех этих областях их ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Близнецы заводили полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут их по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Рак

Сегодня Рак способен на многое! Звезды гороскопа дадут ему ясно почувствовать, что его счастье - в его собственных руках! "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" - эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Рака такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Рака есть амбициозный, нацеленный в будущее план, - сегодня самое время начать действовать!

Лев

Сегодня день Льва будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг - практически в любой области Лев сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Дева

Сегодня Дева будет настроена мечтательно - даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ей будет нелегко. День наделяет ее яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Девы реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Дев, но особенно - тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Дева способна видеть фантастические сны, а днем - грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Весы

Сегодня - день, когда в жизнь Весов может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Весам не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Весы не пожалеют: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах - ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Скорпиона внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Скорпиона станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Скорпион и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону заниматься лишь тем, что ему самому интересно, - другие проекты у него все равно обречены на провал.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Стрелец сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Козерог

Сегодня в сердце Козерога будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Козерог способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ! Все, с чем Козерог будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Козерогу сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Водолей

Сегодня Водолей рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Водолей не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что сегодня такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу - значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Водолей только впустую потратит время и силы.

Рыбы

Сегодня день для Рыб обещает быть очень удачным: они будут без труда находить общий язык с окружающими, и им стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Рыбы давно хотели поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею - если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Рыб, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить их жизнь.