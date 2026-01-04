Президент Колумбии ответил на предостережение Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и "тесные связи с ним". Об этом сообщает издание El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое заявление Петро сделал после того, как Хасан Нассар, занимавший пост советника по коммуникациям и прессе во время президентства Ивана Дуке, посоветовал ему быть обеспокоенным поимкой Мадуро и тем, что тот может рассказать. В ответ колумбийский лидер отметил, что ему нечего скрывать. "Именно я посвятил 10 лет расследованию и публичному разоблачению связей между влиятельными политиками и вооруженными наркоторговцами", - сказал Петро.

Ранее президент США Дональд Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением Густаво Петро. Американский политик отметил, что в Колумбии производится кокаин, который затем поставляется в США. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит "быть осторожнее".