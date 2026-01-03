https://news.day.az/society/1807073.html "Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана объявила "желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах 4 января.
"Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой
Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана объявила "желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах 4 января.
Как сообщили Day.Az в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, Дашкесане, Гяндже, Самухе, Гёранбое, Нафталане, Нефтчале, Хызы, Мингячевире, Огузе, Шеки, Шамахы и Гобустане будет преобладать западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре