Расследование авиакатастрофы в Турции продолжится в Великобритании
Достигнута договоренность об анализе в Великобритании бортового самописца (черного ящика) самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мухаммед аль-Хаддад.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр транспорта Ливии Мохаммед аль-Шауби.
Министр отметил, что ранее предлагалось провести исследование бортового самописца в Германии с участием французских специалистов. Однако, согласно Чикагской конвенции, анализ бортового самописца должен проводиться на территории нейтрального государства.
Отметим, что в результате авиакатастрофы, произошедшей в Анкаре в прошлом месяце, погибли 10 человек, в том числе генерал Мухаммед аль-Хаддад.
