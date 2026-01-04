Польские фермеры продолжают протестовать

Протесты фермеров Польши против соглашения ЕС с МЕРКОСУР продолжаются.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

30 декабря фермеры вышли на дороги по всей Польше в рамках акции протеста против подписания торгового соглашения между Европейским союзом и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR).

6 декабря 2024 года ЕС и страны MERCOSUR уже заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.