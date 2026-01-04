Вучич объявил о планах усилить военные мощности Сербии

Сербия в ближайшие полтора года планирует почти вдвое увеличить свои военные мощности. Об этом заявил президент республики Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ближайший период у нас будет существенное укрепление наших военных возможностей. Я бы сказал, что в течение следующих полутора лет мы практически удвоим наши военные мощности", - отметил сербский лидер.

По словам Вучича, на заседании Совета национальной безопасности обсуждались дальнейшие шаги по усилению армии и оборонного потенциала страны. "Мы говорили о том, как дальше комплектовать наши специальные подразделения, как продолжать вооружение и оснащение. У нас будут дополнительные вложения в собственную военную промышленность", - подчеркнул он.

Президент также сообщил о принятии новых решений по созданию стратегических запасов. "Мы приняли новые решения о пополнении резервов - не только продовольствия, но и боеприпасов, и они должны быть на значительно более высоком уровне", - указал он.