Агсуинский перевал вновь покрылся льдом

После выпавшего накануне снега движение на автомобильной дороге Баку-Шамахы-Евлах несколько затруднилось, однако силами и техникой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана движение было восстановлено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, из-за морозной погоды в ночные часы участок дороги, проходящий через Агсуинский перевал, покрылся льдом. Спуски и подъемы, а также участки с резкими поворотами стали опасными для движения. Для очистки дороги от ледяного слоя на месте ведутся работы, рассыпается песчано-соляная смесь. Несколько автомобилей с техническими неисправностями, а также водители, опасающиеся продолжать движение, остались на обочине дороги.

С целью обеспечения безопасности движения дорожная и постово-патрульная службы несут в этом районе непрерывную службу. Водителям, оставшимся на дороге, оказывается помощь, принимаются меры для недопущения создания препятствий движению других участников.

Автомобильная дорога Муганлы-Исмаиллы, где накануне также возникли трудности, очищена от снега, движение возможно по обеим полосам. С ночи снегопад в регионе прекратился. В настоящее время в регионе установилась солнечная погода. Движение автомобилей из столицы в регионы, а также в обратных направлениях продолжается.