США нанесли удар по мавзолею Уго Чавеса в Каракасе

США нанесли авиаудары по зданию Cuartel de la Montaña в Каракасе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, ранее здание функционировало как военный музей, а после смерти Уго Чавеса было переоборудовано в его мавзолей. Там хранятся останки бывшего лидера Венесуэлы.

Отметим, что Белый дом подтвердил, что США наносят удары по стране, передают американские СМИ.

Ранее мы сообщали, что президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле.