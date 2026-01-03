Тяжелое ДТП в Астаринском районе, есть погибшие и пострадавшие

В Астаре в результате аварии с микроавтобусом погибли два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жертвами ДТП стали Афсана Бахшиева, 1996 года рождения, и Сайяра Гасанова, 1961 года рождения.

Кроме того, в аварии пострадали пятеро человек. По данным источников, они направлялись на свадебное торжество.

ххх

В Астаринском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Тенгеруд пассажирский микроавтобус марки "Mercedes Sprinter", следовавший из Астары в Лянкяран, врезался в электрический столб, а затем перевернулся.

В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Из-за обрушения столба были повреждены линии электропередачи, что вызвало перебои в электроснабжении прилегающей территории.