Тяжелое ДТП в Астаринском районе, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Астаре в результате аварии с микроавтобусом погибли два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жертвами ДТП стали Афсана Бахшиева, 1996 года рождения, и Сайяра Гасанова, 1961 года рождения.
Кроме того, в аварии пострадали пятеро человек. По данным источников, они направлялись на свадебное торжество.
В Астаринском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Тенгеруд пассажирский микроавтобус марки "Mercedes Sprinter", следовавший из Астары в Лянкяран, врезался в электрический столб, а затем перевернулся.
В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
Из-за обрушения столба были повреждены линии электропередачи, что вызвало перебои в электроснабжении прилегающей территории.
