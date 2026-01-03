Автор: Эльвин Сахаватоглу

С этого года в Азербайджане вступили в силу новые ставки акцизов на импорт легковых автомобилей старше семи лет. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, утвержденными Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно поправкам, к действовавшим акцизным ставкам, которые рассчитываются в зависимости от объема двигателя, теперь будут применяться дополнительные повышающие коэффициенты.

Для бензиновых легковых автомобилей старше семи лет действовал коэффициент 1,2, для дизельных - 1,5. С 1 января 2026 года эти показатели увеличились: для автомобилей с бензиновым двигателем коэффициент вырос до 1,5, для дизельных - до 2. В результате ввоз автомобилей с большим сроком эксплуатации и крупным объемом двигателя станет существенно дороже.

По мнению специалистов, принятое решение приведет к заметным изменениям на автомобильном рынке.

Комментируя для Day.Az ожидаемые в 2026 году процессы, транспортный эксперт Эльдениз Джафаров отметил, что прежде всего нововведения отразятся на росте цен на автомобили старше семи лет.

"Эти изменения снижают привлекательность импорта машин, которые и без того относятся к бюджетному сегменту. В частности, будет существенно ограничен ввоз старых дизельных автомобилей из Германии, а также бензиновых седанов из США. По сути, автомобили с большим объемом двигателя и значительным сроком эксплуатации поэтапно выводятся из оборота. Одна из ключевых целей решения - вытеснение с рынка устаревших и экологически небезопасных автомобилей и стимулирование использования более новых и безопасных транспортных средств", - подчеркнул эксперт.

По его словам, новая политика также способствует сохранению интереса к гибридным автомобилям.

"На фоне повышения акцизов на старые бензиновые и дизельные автомобили гибридные модели остаются более привлекательными для покупателей. Несмотря на то что льгота по НДС при импорте гибридных автомобилей завершилась в декабре, новая акцизная политика сдерживает резкое падение интереса к данному сегменту и позволяет сохранить определенный баланс на рынке", - отметил Джафаров.

Какие автомобили будут пользоваться наибольшим спросом?

Эксперт считает, что в результате новых правил возрастет спрос на автомобили младше семи лет, прежде всего произведенные в 2019-2025 годах.

"Традиционно популярные в Азербайджане автомобили южнокорейского производства, а также модели японских марок получат дополнительные преимущества на вторичном рынке. Они отличаются более надежным техническим состоянием, экономичностью, реже доставляют проблемы и при перепродаже относительно стабильно сохраняют свою стоимость. В целом ожидается сокращение объемов импорта, особенно в сегменте подержанных автомобилей. В следующем году показатели импорта и продаж могут быть несколько ниже, чем в предыдущие годы", - отметил он.

При этом, по словам эксперта, резкой стагнации на автомобильном рынке Азербайджана не ожидается.

"Хотя темпы роста замедлятся, рынок сохранит устойчивость и продолжит развитие", - добавил Джафаров.

Он также подчеркнул, что при отсутствии упрощения условий автокредитования, наращивания местного производства автомобилей и дальнейшего развития общественного транспорта новые правила могут создать для граждан определенные сложности при покупке автомобиля.