Автомобиль упал в реку в Лерике

В Лерике на 33-м километре дороги Лянкяран-Лерик автомобиль марки "Nissan Altima" съехал с дороги и упал в реку, протекающую в овраге у обочины.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры с места происшествия распространены в социальных сетях.

По предварительной информации, причиной происшествия стало скользкое покрытие дороги.

В результате аварии никто не пострадал, однако транспортное средство получило серьезные повреждения.