Tesla впервые уступила лидерство в продаже электромобилей за год

Компания Tesla впервые в своей истории потеряла лидерство в объеме продаж электромобилей за год, сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уточняется, что теперь на первое место по продажам автомобилей вышел конкурент Tesla из Китая BYD Co.

"Американский производитель электромобилей сталкивается с усилением конкуренции, отменой федеральных субсидий на покупку автомобилей на внутреннем рынке и негативной реакцией на противоречивую политику генерального директора Илона Маска. В основе проблемы лежит отсутствие действительно нового, доступного автомобиля, способного обновить устаревающую линейку", - объясняет Bloomberg.