https://news.day.az/world/1807132.html Назначено экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле - ДАТА Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле пройдет в понедельник, 5 января, в 18:00 по московскому времени. Как передает Day.Az, об этом сообщил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. По его словам, заседание назначено сомалийской делегацией Совета на 10:00 по времени Нью-Йорка.
Назначено экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле - ДАТА
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле пройдет в понедельник, 5 января, в 18:00 по московскому времени.
Как передает Day.Az, об этом сообщил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, заседание назначено сомалийской делегацией Совета на 10:00 по времени Нью-Йорка.
Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность резкой эскалацией ситуации в Венесуэле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре