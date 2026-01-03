Назначено экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле пройдет в понедельник, 5 января, в 18:00 по московскому времени.

Как передает Day.Az, об этом сообщил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание назначено сомалийской делегацией Совета на 10:00 по времени Нью-Йорка.

Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность резкой эскалацией ситуации в Венесуэле.