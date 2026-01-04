https://news.day.az/world/1807290.html

Уборка снега вышла на новый уровень - ВИДЕО

В Дагестане к расчистке дороги от снега подошли с фантазией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. После снегопада местные жители соорудили деревянный треугольник, прицепили его к "Газели", и поехали расчищать улицу с ветерком. Представляем вашему вниманию данное видео: