Названа дата запуска пассажирского ж/д маршрута Гянджа-Габала-Гянджа

ЗАО Азербайджанские железные дороги (AЖД), входящее в холдинг AZCON, с 12 января 2026 года запустит регулярные пассажирские перевозки по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа с целью дальнейшего повышения удовлетворенности пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это позволит обеспечить доступность транспорта в регионах, расширить межрегиональные транспортные связи и мобильность, став вторым внутрирегиональным пассажирским маршрутом AЖД после Гянджа-Мингячевир-Гянджа.

Пассажиров на этом маршруте будут обслуживать современные электропоезда с сидячими местами. Поезда будут отправляться с железнодорожной станции Гянджа в Габалу ежедневно в 10:10, а из Габалы в Гянджу - в 18:00. Общая продолжительность поездки составит 1 час 50 минут.

Пассажиры также смогут воспользоваться станциями и остановками Гёран, Евлах, Леки и Агдаш на этом маршруте общей протяженностью 139 километров.

Поезда будут предлагать стандартный, стандартный+, бизнес-класс и первый класс. Минимальная цена билета составит 4,30 AZN в направлении Гянджа-Габала и 1,70 AZN в направлении Леки-Габала.

Этот маршрут также позволит ежедневно совершать поездки из Баку в Габалу и обратно. Таким образом, можно будет добраться до станции Леки в 10:50 поездом Баку-Газах, а затем доехать до Габалы поездом, идущим в направлении Гянджа-Габала, в 11:12. Пассажиры смогут воспользоваться поездом Габала-Гянджа, чтобы добраться до станции Леки в 18:45, а затем прибыть в Баку поездом Газах-Баку в 19:02.

Билеты можно будет приобрести с 5 января 2026 года на официальном сайте AЖД и в мобильном приложении ADY Mobile.

Новый пассажирский маршрут будет способствовать повышению транспортной доступности между западными и северо-западными регионами и развитию внутреннего туризма.