Шесть смертельных ДТП произошли в Азербайджане в праздничные дни

В праздничные каникулы в Азербайджане произошло шесть ДТП с летальным исходом.

Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

"В последний день праздничного отдыха на территории страны дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом зафиксировано не было. Однако, к сожалению, в период смены года и в последующие три дня произошло 6 ДТП с летальным исходом. Большинство из них были связаны со столкновением транспортных средств и наездом на препятствие. Так, в результате столкновений, зафиксированных в Насиминском и Гёйчайском районах, а также наездов на препятствие в Геранбойском и Астаринском районах погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.

В Хазарском и Ясамальском районах столицы также были зарегистрированы наезды на пешеходов и велосипедиста, в результате чего погибли 2 человека, еще 1 получил ранения.

Анализ причин происшествий показывает, что основными факторами, способствующими авариям, стали планирование дальних поездок преимущественно на ночные часы, превышение скорости, управление транспортным средством в утомленном и сонном состоянии, а также невнимательное поведение за рулем на фоне увеличения транспортной плотности в туристических регионах.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также не садиться за руль в утомленном и сонном состоянии", - отметили в ГУГДП.