Названы 10 самых надежных среднеразмерных седанов

Портал TopSpeed составил рейтинг самых надежных среднеразмерных седанов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возглавил список Lexus ES 300h с рейтингом качества на уровне 87 баллов из 100 возможных. В числе его преимуществ эксперты называют высокий уровень комфорта и бесшумную работу гибридной силовой установки. Второе место занимает Toyota Camry, качество и надежность которого оценили в 86 баллов из 100. Автомобиль ценят за плавность хода и высокий уровень шумоизоляции в салоне. На третьем месте Toyota Crown с показателем надежности 85 баллов из 100. Машина отличается просторным салоном и высоким комфортом.

В топ-10 также вошли Nissan Altima, Genesis G80, Kia K5, Honda Accord, Subaru Legacy, Volkswagen Arteon и Hyundai Sonata.