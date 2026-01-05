В Азербайджане сняли один из запретов

Азербайджан снял запрет на ввоз мяса животных и птицы из ряда стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Отмечается, что в регионах Сухэ-Батор и Дорнод Монголии были ликвидированы заболевания оспы мелкого рогатого скота и нодулярного дерматита. В провинциях Тубас и Хеврон Палестины, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая устранено заболевание ящура. В регионе Нитра Словакии ликвидирована высокопатогенная птичья гриппозная инфекция.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения животных, после ликвидации заболеваний на указанных территориях завершился установленный период ожидания, и эпизоотический статус был восстановлен.

В целях защиты территории Азербайджана от заноса инфекционных заболеваний AQTA отменила ранее введенные ограничения в отношении указанных регионов. Одновременно в Государственный таможенный комитет было направлено обращение для принятия соответствующих мер.