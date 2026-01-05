https://news.day.az/society/1807383.html Несчастный случай в Джалилабаде Жительница Джалилабадского района сгорела заживо. Как передает Day.Az, жительница города Джалилабад Хасагюль Балашева (1949 г.р.) умерла, получив смертельные ожоги после того, как при попытке разжечь печь упала на неё в собственном доме. По данному факту проводится расследование.
Несчастный случай в Джалилабаде
Жительница Джалилабадского района сгорела заживо.
Как передает Day.Az, жительница города Джалилабад Хасагюль Балашева (1949 г.р.) умерла, получив смертельные ожоги после того, как при попытке разжечь печь упала на неё в собственном доме.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре