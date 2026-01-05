Несчастный случай в Джалилабаде

Жительница Джалилабадского района сгорела заживо.

Как передает Day.Az, жительница города Джалилабад Хасагюль Балашева (1949 г.р.) умерла, получив смертельные ожоги после того, как при попытке разжечь печь упала на неё в собственном доме.

По данному факту проводится расследование.